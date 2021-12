Reacții la solicitarea CEC de a anula înregistrarea concurentului electoral Marina Tauber

20:00

Constructorii auto recurg la soluții inovative pentru a face față crizei de semiconductori. Achiziţionarea cipurilor direct de la producător, reconfigurarea mașinilor sau producerea lor fără anumite componente care includ cipuri se numără printre soluțiile alese de producătorii. Însă, chiar și așa, producția are de suferit. Deficitul de semiconductori, provocat de...