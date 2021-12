A fost inventat bandajul inteligent. Medicul poate evalua rana de la distanță, fără a fi nevoie de vizita la cabinet

18:00

Varianta Omicron a SARS-CoV-2 a ajuns, cel mai probabil, și în Germania. Anunțul a fost făcut sâmbătă de ministrul pentru probleme sociale din landul Hesse, după ce virusul cu mutații specifice noii tulpini a fost depistat la un pasager întors din Africa de Sud. La sosirea pe Aeroportul din Frankfurt,... The post Noua tulpină de coronavirus ar fi ajuns și în Germania. Pacientul infectat ar fi venit din Africa de Sud appeared first on Portal de știri.