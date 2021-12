UE și Statele Unite pregătesc noi sancțiuni împotriva R. Belarus, ca reacție la criza migranților

06:10

Poate că nu am dreptate, dar impresia mea e că literatura este cel mai neglijat domeniu al culturii din RM. De-a lungul anilor, am remarcat că cinovnicii din Ministerul Culturii sunt mai însufleţiţi atunci cînd vorbesc despre monumente, concerte sau despre Festivalul Vinului, dar literatura, despre care rar îşi amintesc, parcă îi face mai trişti şi mai plictisiţi. Repet, s-ar putea să nu am dreptate, dar aşa văd eu lucrurile. Da, există un proiect prin care Ministerul Culturii sprijină de câţiva...