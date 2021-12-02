Синоптики о погоде на четверг: +12°C, без осадков

13:40

В России вышел сборник материалов о знаменитом приднестровском фотожурналисте Лемаре Корзилове. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Президент ПМР Вадим Красносельский. Безусловно, личность патриарха приднестровской фотожурналистики заслуживает отдельной книги. Разведчик, служивший в одной войсковой части с Зоей Космодемьянской, Лемар Корзилов прошел дорогами войны от Москвы до границы Восточной Пруссии с Польшей. До сих пор единственным источником информации о Лемаре Павловиче были его воспо...