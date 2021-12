Ciudată e pretențiunea

07:00

Cezariana poate influența evoluția umană, permițând supraviețuirea copiilor a căror dimensiune la naștere nu este adaptată la morfologia mamei, susțin oamenii de știință. Conform unui studiu publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) și realizat de o echipă de la Universitatea din Viena, recurgerea la intervenție chirurgicală în aceste cazuri a început deja să inducă modificări: procentul acestor copii a crescut cu 20% de la introducerea procedurii, scriu BBC și pourquoidocteur.fr.