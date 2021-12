Tenismena Johanna Konta și-a încheiat cariera la 30 de ani

18:50

Ministerul Economiei l-a numit pe Alexei Pianîh în funcția de director interimar al Institutului Național de Metrologie (INM). Potrivit unui comunicat al ME, Pianîh are o vastă experiență în domeniu. Din 2011 până recent a activat în calitate de șef de laborator al INM. În prezent, își face studiile de doctorat în matematică și științe […] Articolul Institutul Național de Metrologie are un nou director interimar apare prima dată în SafeNews.