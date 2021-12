Utilizatorii rețelelor de socializare discută pe larg noua provocare

20:00

Terraformarea lui Marte este unul dintre marile vise ale omenirii. O zi pe Marte are aproximativ aceeași durată cu cea a Pământului.În plus, cea supranumită Planeta Roșie are multă apă înghețată chiar sub suprafața sa și, probabil, i s-ar putea oferi o atmosferă suficient de respirabilă în timp cu ajutorul unui câmp magnetic artificial, transmite descopera.ro.Dar unul dintre lucrurile care