Cu ce se ocupa Alexandr Stoianoglo in timp ce sta in arest la domiciliu: "Am aparut prima data pe facebook" - VIDEO

Cu ce se ocupa Alexandr Stoianoglo in timp ce sta in arest la domiciliu: "Am aparut prima data pe facebook" - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md