Medic obstetrician-ginecolog: 8 metode pentru a restabili echilibrul florei vaginale

Medicul pediatru-alergolog, Olesea Nicu a vorbit în cadrul unui live pe pagina de Facebook Odoraș despre cum să prevenim alergiile și să întărim imunitatea la bebeluși. În acest sens, medicul a specificat că dacă în familie există un copil alergic la pește sau arahide, nu excludem aceste alimente doar din alimentația copilului, ci per general din alimentația tuturor membrilor de familie. „Dacă copilul are alergie la pește, atunci se elimină nu doar peștele din alimentația copilului, dar per gene...