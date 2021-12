VIDEO/ Cel puțin trei elevi au murit și alți opt au fost răniți, după ce un tânăr de 15 ani a deschis focul la liceul în care învăța, în SUA

08:30

Crimeea, de facto, este Crimeea Rusă. După referendum și de jure, Crimeea a devenit rusă. Vizita mea în Crimeea, la care am tot dreptul, sub al cărui protectorat, conducere și oricine este Crimeea – aceasta este Crimeea mea”, susține președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko. „Pentru prima dată am vizitat Crimeea când aveam copii mici. Aceasta este […]