Patriarhul Daniel: Sf. Andrei iubește poporul român și ajută românii de pretutindeni să păstreze credința primită de la el

14:30

Pasionații de lectură din Chișinău au motive de sărbătoare, după ce Cărturești a anunțat un cadou supriză de sărbători, și anume deschierea unei noi librării-concept la parterul Muzeului Național de Istorie, miercuri, 1 decembrie. Aceasta este cea de-a doua librărie Cărturești din Chișinău, după cea deschisă în 2019 la Shopping Malldova. Cărturești la muzeua fost gândit ca un spațiu în care iubitorii de povești, muzică și obiecte de design să petreacă timp de calitate și să descopere lucrurile care le pot face viața mai frumoasă. „Ne bucurăm să ajungem în inima Chișinăului cu această nouă librărie, gândită ca spațiu de explorare și inspirație. Sora mai tânără a Cărtureștiului din Shopping Malldova, Cărturești la Muzeu vine către cititori cu poftă de conversații, de întâlniri, de răsfoit și de împărtășit. Suntem fericiți că am reușit să punem semnul deschis în ușa acestei librării luminoase și elegante, găzduite de un muzeu prestigios. Sperăm ca cititorii să trăiască aceeași bucurie trecându-i pragul și să găsească aici povești și lucruri care să le facă viața mai frumoasă”, a subliniat directorul Vlad Cretu. Amenajarea librăriei este semnată de biroul de arhitectură Square One, care a realizat și conceptul altor spații Cărturești din România. Și în acest caz, accentul a fost pus pe crearea unui spațiu prietenos de interacțiune cu cartea și obiectele culturale. Librăria este integrată organic în spațiul Muzeului de Istorie și beneficiază de intrare liberă și de un program de funcționare separat. O veți găsi deschisă de luni până vineri, între orele 09,00 – 20,00 și în zilele de weekend între orele 10,00-19,00. Deschiderea este sărbătorită cu daruri: primii 200 de clienți vor primi o carte cadou, la alegere dintr-o selecție specială. Despre Cărturești Cărturești este prima librărie-concept din România, deschisă la finalul lui 2000 și dedicată unei noi experienţe de cumpărare și promovare a cărţii şi a produselor culturale. Devenit cel mai important lanț de librării de pe piața din România, Cărturești are în prezent 40 de spații care redefinesc ideea de librărie. Printre librăriile flagship ale brandului se numără Cărturești Carusel, inclusă în topul The Telegraph al celor mai frumoase librării din lume sau Cărturești Verona, cel mai mare spațiu dedicat lecturii și ofertei de carte din București. Prima librărie Cărturești din Chișinău s-a deschis în august 2019 în cadrul centrului comercial Shopping Malldova. Articolul O nouă librărie Cărturești se deschide în centrul Chișinăului, în cadrul Muzeului Național de Istorie apare prima dată în InfoPrut.