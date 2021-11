8 mituri despre vaccinarea anti-COVID-19 la copii. De ce e importantă imunizarea în rândul celor mici

14:20

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) estimează că 1 milion de cazuri de infecții cu transmitere sexuală (ITS) sunt răspândite zilnic în toată lumea. În pofida faptului că indicatorii arată creșterea numărului de infecții cu transmitere sexuală, există totuși o stigmatizare a subiectului. Aceasta poate însemna că unii oameni nu doresc să discute despre problemele de sănătate sexuală și mai cu seamă să adreseze întrebări medicului. Acest lucru poate declanșa dezinformare. Desigur, internetul a devenit cea mai comodă sursă de informare unde poți adresa întrebări anonim. Dar cu regret, nu toată informația este veridică. În acest articol vom încerca să abordăm cele mai răspândite mituri legate de sănătatea sexuală, explicate din punctul de vedere a unor experți în domeniu (explicațiile sunt oferite de doctor Sue Mann, consultant în sănătate sexuală și reproductivă, expert medical în sănătatea reproducerii la Public Health England). Înțelegând mai bine aspectele sănătății sexuale, oamenii vor putea lua decizii mai corecte și mai sigure, susține expertul. Deși un singur articol nu poate îndepărta falsurile adânc înrădăcinate, cu cât mai multe informații de încredere sunt prezentate, cu atât mai bine. 1. Când cineva ia „pilula”, nu poate contracta o infecție cu transmitere sexuală Acesta este un mit. Contracepția orală nu poate proteja împotriva infecțiilor cu transmitere sexuală. Experții menționează că atunci când este administrată contracepția orală, aceasta funcționează doar pentru a preveni sarcina. Singura modalitate de a vă proteja împotriva unei ITS este utilizarea prezervativului. Așadar, precizăm, metode așa ca pilula contraceptivă, inelul vaginal și dispozitivul intrauterin sunt foarte eficiente în prevenirea sarcinii, dar nu protejează împotriva infecțiilor cu transmitere sexuală, inclusiv HIV. 2. Metoda actului sexual întrerupt previne sarcina Așa numita metodă de retragere, sau coitus interruptus, cunoscută și ca metoda actului sexual întrerupt, este atunci când penisul este scos din vagin înainte de ejaculare. Deși metoda poate reduce șansa ca femeia să rămână însărcinată, aceasta nu garantează prevenirea unei sarcini nedorite. Când e folosită corect, metoda poate reduce șansele unei eventuale sarcini, dar exactitatea poate fi influențată de momentele fierbinți. În afară de aceasta, s-a dovedit că penisul eliberează un fluid de pre-ejaculare, iar în unele cazuri spermatozoizii pot fi prezenți în acest fluid. Într-un studiu desfășurat în cazul a 27 de mostre de fluid pre-ejaculant, oamenii de știință au identificat spermatozoizi în 10 dintre aceste mostre. Același studiu a determinat că în cazul unor bărbați spermatozoizii pot fi prezențe permanent în fluidul de pre-ejaculare, în timp ce la alți bărbați aceștia nu au fost identificați. Prin urmare, prezervativul trebuie utilizat din momentul primului contact genital, deși în cazul unor bărbați, riscul ca spermatozoizii să fie prezenți în lichidul de pre-ejaculare este minim și prin urmare, aceștia pot practica metoda actului întrerupt cu mai mici riscuri pentru o eventuală sarcină. 3. Metoda retragerii previne infecțiile cu transmitere sexuală Acesta este un mit. Este dovedit că chiar dacă este aplicată metoda actului sexual întrerupt, în continuare rămâne riscul contactării unei infecții cu transmitere sexuală precum HIV, herpes, sifilis, gonoree sau chlamydia. 4. Protecția se dublează dacă sunt folosite două prezervative Este de înțeles de ce unii oameni ar putea presupune că două prezervative ar oferi protecție dublă. Dar acesta este un mit. În realitate, este mai riscant să folosești două sau mai multe prezervative când faci sex. Aceasta deoarece există probabilitatea ca prezervativul să se rupă din cauza frecării dintre cele două straturi. Prin urmare, un singur prezervativ este cea mai bună opțiune. 5. Poți contracta ITS de la un scaun de veceu Probabil că acesta este unul dintre cele mai răspândite mituri asociate cu infecțiile cu transmitere sexuală. Deși a fost dezmințit în mod repetat, mitul rămâne să vehiculeze. Precizăm că ITS se transmit anume prin sex vaginal, anal sau oral neprotejat, prin contact genital și prin obiecte infectate ca jucăriile sexuale. La fel, precizăm că virușii care provoacă infecțiile cu transmitere sexuală nu pot supraviețui mult timp în afara corpului uman, așa că, aceștia nu se păstrează mult timp pe suprafețe, inclusiv pe scaunele de veceu. La fel, în cazul bacteriilor cum ar fi chlamydia, gonoreea și sifilisul, acestea nu pot supraviețui mult timp în afara mucoaselor organismului uman. Prin urmare, nu rezistă pe suprafața scaunului de toaletă. 6. Nu există tratament pentru infecțiile cu transmitere sexuală Această afirmație nu este adevărată. Totuși, deși există tratamente, nu toate infecțiile pot fi vindecate definitiv. Precizăm că, opt agenți patogeni alcătuiesc marea majoritate a infecțiilor cu transmitere sexuală. Patru dintre cele opt sunt vindecabile, și anume, infecțiile bacteriene ca sifilis, gonoree și chlamydia și infecțiile parazitare trichomoniaza. Celelalte patru sunt virale: hepatita B, virusul herpes simplex (HSV), HIV și virusul papiloma uman (HPV). Acestea nu pot fi încă vindecate. Cu toate acestea, este de remarcat faptul că infecțiile cu virusul papiloma uman sunt deseori curățată de către organism pe cale naturală. 7. Nu poți contracta o ITS decât dacă faci sex cu penetrare Specialiștii precizează că sexul cu penetrare nu este singurul mod în care cineva poate contracta o infecție cu transmitere sexuală. Sexul oral, contactul genital și jucăriile sexuale sunt alte căi prin care pot fi răspândite ITS. În afară de contact sexual, persoanele se pot infecta și prin sângele străin ce conține agentul patogen infecțios, inclusiv prin folosirea în comun a acelor. 8. Doar bărbații gay contactează HIV Acesta este un alt mit care rezistă în timp și care nu este un adevăr. „Oricine, indiferent de orientare sexuală, rasă, etnie, vârstă sau sex, poate contracta HIV. Dacă aveți HIV și nu știți, există probabilitatea să îl transmiteți unei alte persoane. Dar dacă îți cunoști diagnosticul, poți întreprinde măsuri pentru sănătatea ta și a partenerului tău”, susține doctorul Mann. Specialistul subliniază importanța testării, explicând că în multe țări, „testarea este gratuită, simplă și confidențială”. Acest lucru este valabil și pentru R. Moldova. 9. ITS pot fi transmise doar dacă există simptome Acesta este încă un mit. Se întâmplă ca unele persoane să transmită ITS fără ca să știe că sunt infectate. Aceste infecții se răspândesc indiferent dacă cel infectat are sau nu simptome. Într-adevăr, OMS explică că „majoritatea ITS nu prezintă simptome sau doar simptome ușoare care ar putea să nu fie recunoscute ca infecții cu transmitere sexuală”. Din acest motiv e importantă testarea regulată. La fel de importantă este utilizarea prezervativului pentru prevenirea infecțiilor cu transmitere sexuală. Concluzie: ITS sunt afecțiuni răspândite, dar acestea pot fi prevenite. Pentru propria sănătate sexuală e important să înțelegeți și să întreprindeți măsuri de protecție și siguranță. Cuvinte cheie: infectii cu transmitere sexuala contracepție Sursa foto: www.sempermusica.org Sursa: www.medicalnewstoday.com