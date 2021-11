Un minor de 15 ani a decedat în timpul campionatului de kickboxing (Video)

16:10

Casa Albă a fost decorată în spiritul sărbătorilor de iarnă. Așa cum se întâmplă în fiecare an, de tematică și decorațiuni se ocupă prima doamnă SUA, respectiv Jill Biden. Decorul acestui an la Casei Albe evidențiază tematica „Daruri din inimă" care unește țara, inclusiv credința și familia, aducând un omagiu cadrelor medicale care se află […]