OPINIE// Maia Sandu atentează la valorile democratice și împreună cu PAS vor să o scoată pe Marina Tauber abuziv din cursa electorală

Exista studii care demonstreaza ca deficitul acestei vitamine esentiale duce la kilograme in plus si obezitate. Este vorba despre vitamina D, un micronutrient care joaca un rol semnificativ in toate procesele metabolice din organismul nostru. Medicii avertizeaza ca mai ales femeile sufera de deficit, iar daca iti e greu sa slabesti orice ai face, n-ar […]