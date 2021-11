Igor Grosu a avut o întrevedere cu Președintele Adunării Parlamentare EURONEST

09:00

Agenția Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a Ministerului Apărării va procura bomboane sub formă de cadouri, transmite CURENTUL. Potrivit anunțului, Agenția are nevoie de 1 842 kg de bomboane, popreambalate în peliculă și cutie de carton a câte 600 grame sub formă de cadou de Crăciun. În total vor fi 3 070 cutii. Conținutul unei […]