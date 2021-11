Studiu: La nivel cuantic timpul poate curge inclusiv în trecut

10:00

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică vrea să reducă tariful la gazele naturale, pentru toți consumatorii, cu peste 2 lei. Potrivit proiectului, publicat de agenție, ce urmează a fi examinat și adoptat săptămâna viitoare, prețul la gaz pentru consumatorii casnici va fi, din 1 decembrie, 8,16 lei, fără TVA inclus. Astfel, pentru populație tariful ar ...The post ANRE vrea să micșoreze tariful la gazele naturale din 1 decembrie cu peste 2 lei pe metru cub, adică sub costul de achiziție first appeared on Radio Orhei.