Maia Sandu ar vrea să crească bugetele „tuturor, atât în domeniul public, cât și cel privat”. Deocamdată „creșterile” sunt doar la instituțiile plătite din bani publici

În timp ce majoritatea moldovenilor nu-și pot găsi un loc de muncă și sunt nevoiți să plece peste hotare pentru a avea din ce trăi, angajații la stat vor primi salarii mai mari. Populația R. Moldova scade de la an la, dar cheltuielile cu angajații statului cresc de la an la an.

