Inundații de proporții în Spania: Mii de locuințe au rămas fără energie electrică, iar drumurile au devenit impracticabile | VIDEO

00:00

Messi a câștigat Balonul de Aur! Este al șaptelea astfel de trofeu din carieră, performanță fără precedent, scrie digisport.ro. HERE IS THE WINNER! SEVEN BALLON D’OR FOR LIONEL MESSI! #ballondor pic.twitter.com/U2SywJmruC — Ballon d’Or #ballondor (@francefootball) November 29, 2021 Сообщение Balonul de Aur 2021. Lionel Messi a câștigat al șaptelea trofeu din carieră появились сначала на TV6.