Ce document au semnat Parlamentul Republicii Moldova și Parlamentul European

12:40

Alin Pătru, un oltean din România, este consultant de turism şi este cel care, anul acesta, a gestionat integral serviciile la sol a patru dintre echipele de fotbal care au jucat în Republica Moldova: Steaua Roşie Belgrad, Dinamo Zagreb, Inter Milano și Real Madrid. Alin Pătru s-a născut în România şi este consultant de turism la Chişinău. „Alegerea partenerului local în cazul echipelor de fotbal se bazează în primul rând pe exprienţă şi recomandări din partea cluburilor sau a managerilor de turism care au lucrat cu noi în trecut. Noi am gestionat în anii trecuţi meciuri atât în România, la Iaşi sau Bucureşti, cât şi în Republica Moldova. Legia Varşovia, Hajduk Split, FCSB sau echipa naţională a Sloveniei sunt câţiva din clienţii noştri din trecut", a declarat bărbatul pentru TVR Moldova. Acesta spune că echipa de bază de organizare a constat din doi oameni: Mihai Savciuc și el. „Mihai s-a ocupat de majoritatea aspectelor executive, iar eu de partea comercială. Este o formulă care funcţionează foarte bine. Apoi, au fost aleşi furnizori pe care îi cunosc de peste şase ani de când locuiesc la Chişinău", a mai spus Alin Pătru. Vorbind despre greutățile întâmpinate, Alin a spus că cel mai complicat a fost să înţeleagă situaţia din stânga Nistrului şi cum afectează aceasta costurile prin schimburi valutare sau taxe vamale dublate. „Punctul culminant a fost când Roberto Carlos a dorit să meargă într-un local din Tiraspol pentru a experimenta atmosfera locală şi i-am spus: Roberto, your money is not good here", a subliniat acesta. Oferind detalii din spatele culiselor, Alin Pătru a mai spus că toate echipele au venit cu bucătarii lor, pentru că era nevoie de prepararea unor meniuri special concepute pentru fiecare lot, meci sau jucător, menționând că bucătarul lui Real Madrid este vorbitor de limba rusă. De asemenea, pentru organizare s-au folosit foarte multe vehicule, cele mai multe la Inter Milano, unsprezece.