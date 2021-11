In luna decembrie, in fiecare weekend, vor fi organizate maratoane de vaccinare. Oamenii se vor putea imuniza, iar in schimb vor primi vouchere de consum in localuri - VIDEO

In luna decembrie, in fiecare weekend, vor fi organizate maratoane de vaccinare. Oamenii se vor putea imuniza, iar in schimb vor primi vouchere de consum in localuri - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md