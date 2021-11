"Nu am văzut această lege" - Președintele susține că nu știe despre creșterea salariilor pentru deputați

17:30

O moldoveancă a fost rugată, în direct, să îi transmită un mesaj președintelui țării, Maia Sandu. Intervenția a avut loc în cadrul unei emisiuni live pe Realitatea.md. Femeia a declarat că este dezamăgită de alegerea pe care a făcut-o acum un an. • "Ar trebui tot poporul să iasă la grevă, cu topoare, cu hârlețe... O să fie vărsări de sânge și se va schimba totul în țară la noi. Văd că schimbări nu există. Am avut atât încrede în Maia Sandu și poftim ce face Maia Sandu. Nu are absolut grijă de po...