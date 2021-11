Balonul de Aur 2021 este decernat astăzi. Trei favoriți pentru câștigarea trofeului

12:40

Are o avere de 50 de milioane de dolari, dar vrea să moară ”falit”: ”I-am întreținut toată viața, nu le las nimic!” Charles Barkley, unul dintre cei mai importanți baschetbaliști din NBA în anii 80' și 90', a strâns o avere importantă, în special în timpul carierei, însă are un plan clar cu banii. Ajung la 58 de ani, fostul jucător de la Philadelphia 76ers, Phoenix Suns și Houston Rockets, a anunțat că s-a ”săturat” să-și întrețină familia și are de gând să-și cheltuiască toți banii până va muri...