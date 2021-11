Primăria Cahul: Ivan Iliev și Valeriu Tolstogan au urcat pe podium la Europenele de Taekwon-Do ITF

16:50

Astăzi, în incinta primăriei or. Fălești, a fost organizată activitatea de totalizare a proiectului "Viața e frumoasă și după 60+". De altfel, la această activitate au participat primarul or. Fălești, Alexandr Severin și membrii Comitetului Coordonator Local al or. Fălești, înființat în cadrul programului Îmbătrânire și Sănătate – Comunitate Prietenoasă Vârstei, informează PROVINCIAL.