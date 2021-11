SONDAJ // Ilan Șor se bucură de mai multă încredere decât prim-ministrul, Natalia Gavrilița și președintele Parlamentului, Igor Grosu

13:10

Partidul Socialiștilor din Republica Moldova a condamnat iresponsabilitatea actualei guvernări, care ar putea lăsa țara noastră fără gaz natural chiar din această săptămână, când vine frigul peste Moldova. Într-un comunicat de presă, PSRM subliniază că iresponsabilitatea dată „este egală cu o crimă față de propriul popor". Socialiștii atrag atenție la faptul că actuala guvernare a [...]