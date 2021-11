Andrei Spînu va efectua o vizită de lucru în capitala Serbiei, Belgrad

22:20

Procurorii anticorupţie vor contesta cu recurs încheierea judecătorească de plasare sub control judiciar a şefului Oficiului Ciocana, Igor Popa. În după amiaza zilei de astăzi 26.11.2021, magistraţii Judecătoriei Chişinău, sediul Ciocana, au examinat demersul procurorilor anticorupţie cu privire la prelungirea măsurii preventive sub formă de arest la domiciliu pentru o perioadă de 30 zile, în … Articolul Procurorii vor contesta cu recurs încheierea judecătorească de plasare sub control judiciar a şefului Oficiului Ciocana, Igor Popa apare prima dată în Punctul pe i.