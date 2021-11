VIDEO // Ministrul Maiei Sandu: Concediul pentru îngrijirea copilului nou-născut este „atipic de lung”

09:40

INNA continuă seria The Session by Global Records și lansează "De dragul tău", o piesă emoționantă, în limba română, o confesiune sinceră despre iubirea profundă și fericirea de a fi alături de persoana care face sufletul să vibreze. INNA – De dragul tău Piesa a fost compusă de EMAA și Costin Bodea, versuri EMAA, producție [...]