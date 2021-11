Apicultorii cer susținere din partea statului

12:00

Iubitorii de dulciuri au un motiv în plus să se răsfețe cu ceva gustos, fără să se simtă vinovați pentru caloriile în plus. La 26 noiembrie, marcăm cea mai dulce sărbătoare din an – Ziua Internaţională a Tortului. Nu în toată ziua ajungi într-o patiserie, pentru a vedea cum se prepară cele mai râvnite delicii. […] Articolul Ziua Tortului – o sărbătoare pentru pofticioși apare prima dată în AgroTV.