CNESP a adoptat măsuri în contextul apariției noii tulpini Omicron a coronavirusului de tip nou

Bryan Adams, spitalizat în Italia după ce a fost din nou diagnosticat cu Covid-19 Muzicianul canadian Bryan Adams se află internat în Italia după ce a fost diagnosticat cu Covid-19, la o lună după ce fusese testat pozitiv şi a renunţat la apariţia din cadrul galei Rock and Roll Hall of Fame. El se află sub tratament, scrie Billboard, însă nu este cunoscută starea sa. Adams a scris joi pe Instagram: „Tocmai am ajuns în Milano şi am fost testat pozitiv la Covid-19 pentru a doua oară într-o lună”....