Reacția unui deputat la cazul tânărului hărțuit în armată: „Investigațiile interne miros mai degrabă a complicitate și mușamalizare”

18:50

„Și eu am fost supusă violenței. Mi-am luat copiii și am fugit”. Interpreta și compozitoarea Georgeta Voinovan, mama a șase copii, a venit cu un mesaj de Ziua internaţională pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor, marcată în fiecare an, la 25 noiembrie. ,,Tot ce este legat de violență nu are cum să fie bine. Și în […]