103 ani de la Unirea Bucovinei cu România. La mulți ani, de la Cernăuți până la Suceava!

Republica Moldova poate depozita gaze naturale în România, a declarat ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Nicu Popescu, întors recent de la București. Totodată, ministrul a subliniat că vizita a fost una fructuoasă și a dus la dezghețarea deplină a relațiilor moldo-române, notează IPN. Șeful diplomației de la Chișinău spune că până acum Republica Moldova putea stoca volume de gaze naturale în Ucraina, iar acum volume importante ce vor fi achiziționate în perioada estivală pot fi stocate și în România. „În ultimii doi ani, relația cu România a fost, practic, înghețată, atât pe plan politic cât și la nivelul implementării majorității proiectelor. Am pierdut doi ani, dar acum atât Chișinăul, cât și Bucureștiul au conjunctura politică necesară și voință politică ca să putem implementa cât mai curând aceste proiecte în beneficiul ambelor state. În privința Republicii Moldova la București există un consens transpartinic, național, de a sprijini Republica Moldova", a spus Nicu Popescu în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi" de la TVR Moldova. Potrivit lui Nicu Popescu, criza gazelor din luna octombrie determină autoritățile Republicii Moldova să plaseze securitatea energetică pe prim-plan, iar România va ajuta în acest sens prin oferirea spațiilor de stocare a gazelor naturale. „Republica Moldova are nevoie de soluții care ne-ar asigura securitate energetică. O soluție ar fi crearea rezervelor de gaz achiziționate și stocate în depozitele de gaz în perioada primăvară-vară. Dar Republica Moldova n-are capacități de stocare a gazelor, pentru depozitare putem recurge la Ucraina, dar ne dorim și alte soluții, inclusiv România. Acum România are depozite de gaze care sunt pline în proporție de 70%, deja putem stoca gaze în depozitele din România, pentru că există spațiu. Dar noi ne-am pus întrebarea cu partea română, dacă merită să mai creăm spații de stocare", a spus Nicu Popescu. Foaia de parcurs privind cooperarea moldo-română semnată la București de vicepremierul Nicu Popescu și ministrul de externe de la București, Bogdan Aurescu, prevede construcția podului rutier de la Ungheni (România) și Ungheni (Republica Moldova), consolidarea podului rutier Galați-Giurgiulești, reabilitarea podului feroviar Galați-Giurgiulești. De asemenea, a fost convenită încheierea unui nou Acord între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil acordat de România Republicii Moldova.