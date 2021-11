Aproape 500 de cazuri au fost înregistrate sâmbătă. Ultimele date COVID-19 în Republica Moldova

10:00

Șeful Procuraturii, sediul Ciocana, Igor Popa, a fost plasat sub control judiciar, după ce procurorii au cerut prelungirea cu 30 de zile a măsurii de arest la domiciliu. Magistrații de la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana însă au decis eliberarea lui sub control judiciar. În context, Procuratura Anticorupție anunță vineri, 26 noiembrie, că va contesta decizia. … Articolul Igor Popa a fost eliberat de sub control judiciar. Procuratura Anticorupție va contesta decizia magistraților apare prima dată în ZUGO.