12:20

Pe 25 noiembrie a fost marcat un an de la eliberarea regiunii Kelbajar din Azerbaidjan de sub ocupația armeană. Datorită înțelepciunii, voinței politice și „pumnului de fier” a liderului azerbaigian, comandantul suprem Ilham Aliev, precum și viteazelor armate azere aceste pământuri au fost restituite și deja de un an este arborat peste ele steagul Azerbaidjanului […]