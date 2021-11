„Vrem infrastructură, nu haltură”: Masa Critică Noiembrie

13:00

Aproximativ 600 de irakieni blocați de săptămâni la granița dintre Polonia și Belarus s-au întors acasă pe 26 noiembrie, potrivit relatărilor presei. Sute de irakieni, majoritatea kurzi, au revenit săptămâna trecută cu primele zboruri directe din Belarus, unde mii de migranți rămân în tabere improvizate, pe o vreme cu temperaturi sub zero grade. Purtătorul de cuvânt al ministerului de externe din Irak, Ahmed al-Sahaf, a declarat că 617 cetățeni irakieni s-au repatriat voluntar de la Minsk, cu do...