Noua tulpină de coronavirus ar fi ajuns și în Germania. Pacientul infectat ar fi venit din Africa de Sud

12:20

Procurorii de la PCCOCS și ofițerii de la Inspectoratul Național de Investigații au descins cu percheziții în mai multe localități și penitenciare din țară, în primele ore ale dimineții, transmite IPN. Perchezițiile sunt desfășurate în cadrul unui dosar penal investigat de procurorii PCCOCS. Alte detalii nu sunt comunicate deocamdată. The post Percheziții în mai multe localități și penitenciare din țară appeared first on Portal de știri.