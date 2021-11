Procurorii din România au prins două rețele de trafic cu țigări de contrabandă din Republica Moldova și Ucraina care se aprovizionau una pe alta

09:40

Unul dintre cei mai cunoscuți procurori aflați sub urmărire penală, Igor Popa, șeful oficiului Ciocana, a fost plasat sub control judiciar. Asta după ce procurorii au cerut prelungirea cu 30 de zile a măsurii de arest la domiciliu. Magistrații de la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana însă, au decis eliberarea lui sub control judiciar.