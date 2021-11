Sexul în timpul menstruației. Ce se întâmplă când lași jena la o parte

16:40

Emisiunea Artizanii Gustului, o producție locală despre cei mai buni bucătari din Republica Moldova, a ajuns la jumătatea celui de-al doilea sezon. Episodul cinci o are ca protagonistă pe Liubovi Atamusova, bucătăreasă-chef a restaurantului „Sensi”. Deși născută în Chișinău, Liubovi are amintiri frumoase legate și de Tiraspol, unde s-a mutat cu părinții ei când ea […] The post Află istoria bucătăresei Liuboi Atamusov în cel de-al cincilea episod „Artizanii gustului” appeared first on Moldova.org.