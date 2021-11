Tragedie la Ștefan Vodă: 6 oameni, inclusiv minori, au murit după ce mașina în care se aflau a fost lovită de un TIR

22:10

O sondă a reușit să vadă ce se ascunde sub suprafața planetei Marte; Este o premieră științifică Sonda spațială InSight, trimisă pe suprafața lui Marte, a oferit prima analiză în detaliu a interiorului Planetei Roșii. Seismometrul de la bordul sondei InSight, numit SEIS sau Seismic Experiment for Interior Structure, sugerează existența unui strat sedimentar superficial situat între roci create de scurgeri de lavă, ajungând până la adâncimea de aproximativ 200 metri. Asta ne-ar putea spune mai mu...