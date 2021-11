Igor Popa – eliberat provizoriu sub control judiciar. Procurorii, nemulțumiți, vor contesta decizia

11:50

Oficialii americani încă nu cunosc și nu știu cum ar putea pedepsi noua agresiune rusă. La o conferință de presă în urmă cu câteva zile, secretarul de stat Antony J. Blinken a fost întrebat dacă administrația Biden are o „linie roșie” în Ucraina, un punct dincolo de care agresiunea Rusiei asupra țării ar incita un răspuns dramatic […] Articolul The New York Times: Biden încearcă să-l descurajeze pe Putin de la invazia pe scară largă a Ucrainei apare prima dată în Realitatea.md.