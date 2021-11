Regula cu 5 schimbări de jucători pe meci ar putea deveni permanentă. Când se decide totul

07:40

Victoria Sanduța: „Haosul din sistemul judecătoresc are loc din motiv că nu se convoacă Adunarea Generală a Judecătorilor” Judecătoarea Victoria Sanduța a declarat aseară la Jurnal TV că haosul actual din sistemul judecătoresc are loc din motiv că nu se organizează Adunarea Generală a Judecătorilor. „Acest haos are loc din motiv că nu se organizează acea Adunare Generală a Judecătorilor, organul suprem de administrare a puterii judecătorești, care trebuie să aibă loc pe 3 decembrie și să schimbe...