Tragedia unei femei: Și-a pierdut soțul, iar aseară și doi copii care au murit într-un accident de motocicletă

A trecut un an de zile de când Chrissy Teigen, soția lui John Legend, făcea publice imagini sfâșietoare în care apărea pe patul de spital, după ce a pierdut o sarcină. Acum, ea și-a amintit de momentul dureros și a postat un mesaj emoționant în amintirea fiului ei, Jack. Chrissy Teigen a suferit teribil după ce a pierdut sarcina, iar acum, la un an de la acel moment, ea a scris un mesaj emoționant. „Pentru fiul pe care aproape l-am avut. Acum un an, mi-ai dat cea mai mare durere pe care mi-o put...