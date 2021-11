Cum să-ți antrenezi creierul să gândească și să memoreze bine la orice vârst

13:40

Logopedul este specialistul care ajută copilul să pronunțe litera „R” și sunetele dificile. În plus, acesta liniștește părinții care se îngrijorează că micuțul lor nu va avea o pronunție corectă. Să vedem cine are nevoie de ajutorul unui logoped și cum poate acesta interveni. 1. Cine are nevoie de ajutorul logopedului? Logopezii care ajută repede copiii să pronunțe anumite sunete sunt la mare căutare și foarte prețuiți. Dar în realitate, munca acestor specialiști nu se reduce doar la aceasta. Pentru dezvoltarea armonioasă a copilului și ca acesta să stăpânească cu succes scrisul și cititul, este necesară dezvoltarea și corectarea tuturor aspectelor ce țin de vorbire. Un specialist poate ajuta în următoarele probleme și sarcini de dezvoltare a vorbirii: Lucrul cu structura gramaticală așa încât copilul să structureze corect îmbinările de cuvinte. Extinderea vocabularului. Vorbirea copilului nu ar trebui să se limiteze la expresiile utilizate zilnic. Logopedul îl ajută să-și facă vorbirea mai bogată și mai expresivă. Îmbunătățirea vorbirii coerente și capacitatea de a se exprima desfășurat. Formarea auzului fonemic. Este extrem de important ca un preșcolar să poată face distincția între sunete ce se aseamănă („ci-gi”, „j-ș”, „s-z”). La fel, să poată face analiza și sinteza sunetelor. De exemplu, să găsească locul unui sunet într-un cuvânt. Construirea silabelor într-un cuvânt complex. Unor copii le este greu să pronunțe construcții precum „televizor”. În schimb, ei spun, „tevizor”. Aici specialistul va ajuta copilul să pronunțe toate silabele. Greșelile de logopedie împreună cu auzul fonemic defect sau percepția vizuală greșită a literelor pot afecta capacitatea de învățare a copilului. În schimb, lucrul cu logopedul îl poate ajuta să stăpânească cu succes programul școlar la limba vorbită. 2. Când copilul trebuie să înceapă să vorbească? Ritmul de dezvoltare a vorbirii este individuală pentru fiecare copil. În medie, se consideră că până la vârsta de trei luni copilul începe să gângure - adică să pronunțe sunete vocale. Un copil de 6 luni deja bolborosește sau pronunță silabele „gu”, „ma”, „pa”, „ba”. Primele cuvinte apar după 1 an, iar frazele - la vârsta de 2 ani. Este important de precizat că aceste fraze pot fi desfășurate sau complexe, de exemplu „Mamă, dă-mi apă”, sau „mai puțin corecte” formate din perechi de așa-numitele cuvinte bolborositoare: „Ma, dă”. Ambele exemple se consideră normă pentru această vârstă. Prin urmare, nu panicați dacă copilul dumneavoastră la 2 ani vorbește mai simplu și mai puțin decât semenii săi. Există probabilitatea ca el să-i ajungă și să-i depășească în scurt timp. 3. La ce vârstă și de ce trebuie să ne adresăm unui logoped? Exersarea pronunției sonore începe la vârsta de 4-5 ani. Dacă faptul că cel mic nu vorbește clar este singura problemă, poți aștepta liniștit până la acea vârstă. La 5 ani copiii deja sunt capabili să înțeleagă și să îndeplinească toate exercițiile necesare pentru pronunția rapidă și corectă a sunetului. Există motive ca să apelați la un logoped înainte ca copilul să împlinească 4-5 ani? Da. Dacă până la vârsta de 2 ani și jumătate, în vorbirea copilului nu au apărut nici expresii simple și incorecte precum „ma, dă”, atunci nu ar trebui să așteptați. Dacă copilul nu vorbește, lucrul de corecție ar trebui să începută la vârsta de 3 ani așa încât problema să dispară până la școală. 4. Poate un copil care nu vorbește să înceapă a vorbi singur? Cu toții am auzit istorii despre copii care până la vârsta școalară vorbeau rău sau deloc și brusc au început să o facă. Trebuie să credem aceste istorii? Probabil că nu. Dacă cel mic nu vorbește până la 3 ani, această problemă nu poate fi rezolvată fără ajutorul unui specialist. În plus, un copil care are o întârziere gravă în dezvoltarea vorbirii va avea nevoie în anii de școală de educație de corecție. În plus, dacă la școală copilul nu rostește sunetul „R”, atunci riscă să nu învețe acest lucru fără ajutorul unui logoped. 5. Cât trebuie să lucreze un logoped ca să corecteze vorbirea unui copil? În baza unui diagnostic primar, logopedul va stabili planul aproximativ de corectare. Acesta este individual pentru fiecare copil în parte. Activitățile cu un specialist pot dura de la câteva luni, la câțiva ani. Totul depinde de cât de grave sunt problemele de vorbire. Dacă aceasta ține de pronunția unor sunete, atunci lucrul poate dura câteva ședințe. Însă, dacă copilul are mai multe probleme privind dezvoltarea vorbirii, atunci va lua mai mult timp pentru un rezultat. Foarte mult depinde și de motivația și capacitățile individuale ale copilului. De altă parte, specialiștii spun că uneori problemele serioase sunt îndepărtate rapid, iar cele nesemnificative pot rămâne pentru mulți ani. 6. Poate părintele să rezolve singur problema de vorbire a copilului? În prezent, internetul pune la dispoziție un set de exerciții de logopedie. Există materiale video și scrise despre cu ajustăm pronunția unui sunet. Dacă vorbirea copilului nu este grav afectată, părintele singur ar putea face față problemei. Aceasta cu condiția că va fi suficient de răbdător, meticulos și responsabil. Totuși menționăm că uneori chiar și un logoped nu poate face față rapid și profesional unei astfel de sarcini, mai cu seamă că tulburările severe de vorbire sunt mai frecvente decât cele ușoare. Logopedia și pronunția sunetelor este un lucru ce ține de experiență. Etapa în care se învață pronunția sunetului este urmată de o perioadă la fel de importantă de automatizare a sunetului. Este un lucru consecvent în care niciun pas nu poate fi omis. Prin urmare, încercați să lucrați singuri cu vorbirea copilului, dacă aceasta dă rezultate rapide și este simplu de făcut. Dacă nu, nu presați copilul cu exerciții găsite pe internet, ci contactați un specialist care va selecta un complex de activități ajustate individual pentru copilul dvs. 7. Cum să alegi un specialist bun pentru copilul tău? Încearcă să analizezi ce experiență are specialistul pe care intenționezi să-l abordezi și feedback-ul care există. Ulterior, vedeți dacă între acesta și copilul dvs s-a stabilit un contact, așa cum factorul uman este extrem de important. Și cel mai esențial - observați dinamica activităților. Primele rezultate ale lecțiilor ar trebui să apară aproape imediat. 8. Specialistul recomandă tăierea frenului hioid. Cât de necesar este acest lucru? Este nevoie ca frenul hioid (amplasat sub limbă) să fie mai lung pentru a putea pronunța sunetele „L”, „R”, „Ș”, „J”. Limba se ridică în sus atunci când le pronunțăm. Dacă frenul de sub limbă este scurt, acesta trage limba în jos și nu ajunge cerul gurii. Astfel, sunetul nu este pronunțat. În acest caz, unii logopezi recomandă să fie tăiat frenului hioid, ca acesta să se lungească. Dacă un logoped recomandă tăierea frenului limbii, dar ortodontul sau stomatologul nu este de acord cu această decizie, merită să consultați încă unul sau chiar câțiva specialiști. Nu toți logopezii recurg la măsuri atât de radicale. Cum am menționat mai sus, frenul hioid este tăiat pentru a fi lungit. Dar acesta poate fi întins și cu ajutorul unor exerciții speciale de articulare. În acest caz, părintele trebuie să fie pregătit să dedice zilnic timp pentru exerciții cu copilului. Dacă părintele așteaptă rezultate rapide și nu are timp, atunci incizia poate fi cea mai potrivită soluție. Operația în sine e simplă și rana se vindecă în decurs de o săptămână. 9. La ce vârstă este târziu să corectezi pronunția? Specialiștii afirmă că la orice vârstă persoana poate fi învățată să pronunțe corect un anumit sunet. Chiar și un adult se poate adresa logopedului pentru a corecta un defect de vorbire. Un specialist bun va fi capabil în cazul unui școlar să ajusteze sunetul pronunțat în 1-2 sesiuni. Cea mai dificilă este etapa de după, când persoana/copilul trebuie să automatizeze această pronunție. E dificil să fixezi schimbarea în vorbire când toată viața ai fost obișnuit cu anumită pronunțare. E nevoie de multă muncă și autocotrol pentru a schimba lucrurile. O recomandare ar fi să încercați să recitați corect o poezie. Totuși, în vorbirea zilnică, când exprimarea e însoțită de emoție, persoana va fi tentată să folosească forma incorectă de pronunție pentru o perioadă îndelungată, până când se obișnuiește. Aici e importantă motivația. De exemplu, când copilul visează la o profesie care presupune vorbire corectă, acesta va depune mai mult efort ca să facă față sarcinilor. 10. Când trebuie să învățați copilul să citească? E important să învățați copilul să citească doar după ce pronunția sunetului a fost corectată. Dacă copilul distorsionează sunetele, atunci și să citească va învăța greșit. De exemplu, copilul poate să confunde „s” și „ș”, „b” și „p”, dacă le amestecă în vorbire sau nu le distinge auditiv. Cum scapă de confuzie? Întâi de toate pronunțați literele ca sunete și anume „r”, nu „re”, „l”, nu „le”. O altă regulă spune că trebuie să citiți nu pe litere, ci pe silabe. Iar copilul trebuie ajutat în primul rând să poată lega sunetele consoanelor și vocalelor. 11. E binevenită pentru copil dezvoltarea timpurie? Interesul sincer al copilului întotdeauna trebui să fie satisfăcut. Dacă la 2 ani copilul vrea să învețe literele, iar la 3 ani - tabelul periodic, oferă-i această posibilitate. Mai rău este atunci când copilul vrea să se joace ( jocul fiind principala activitate de dezvoltare pentru un preșcolar), iar părintele insistă să-l învețe anumite lucruri. Copilul mic nu distinge încă auditiv sunetele, nu știe să le pronunțe corect, dar deja este învățat să citească, să scrie și să vorbească mai multe limbi. Din păcate, acest lucru nu face decât să agraveze problemele, iar la un moment dat copilul riscă nu să-și depășească semenii în dezvoltare, dar invers - să rămână cu mult în urmă. Prin urmare, este important să aveți grijă de ritmul individual de dezvoltare al copilului. Nu-l supraîncărcați, dați-i ocazia să dea dovadă de inițiativă, să găsească motivație, să manifeste interes și atunci își va putea folosi potențialul la maxim. Sănătate Să Aveți! Cuvinte cheie: întârziere vorbire copil dezvoltare copil logoped Sursa foto: www.pro-med.md Sursa: ww.mel.fm