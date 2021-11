Jumătate de secol împreună! Cuplurile care sărbătoresc în acest an împlinirea a 50 de ani de căsătorie au fost felicitaţi de către administraţia publică locală

09:10

Ministra sănătății, Ala Nemerenco, rămâne în funcție. Moțiunea simplă înaintată de către deputații Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, care critică politicile din sănătate, nu a trecut. Pentru aceasta au votat doar șase deputați din BCS, transmite IPN. Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, a declarat, de la tribuna Parlamentului, că „moțiunea are la... The post Moțiunea simplă a opoziției împotriva politicilor Ministerului Sănătății nu a trecut appeared first on Portal de știri.