Proiectul politicii fiscale și vamale pentru anul 2022 a fost votat în prima lectură

Cheltuielile medii per tânăr, la nivel național, au constituit 23 de lei în anul 2020. Dar există și raioane care alocă zero lei. Acesta, în timp ce altele alocă 104 lei per fiecare tânăr din raion. Conform datelor recepționate de la administrațiile publice locale, s-a constatat că doar șapte unități teritorial-administrative cheltuiesc peste media națională, cu trei raioane mai puțin comparativ cu anul 2019, arată un studiu al Consiliului Național al Tineretului.