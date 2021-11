Din 2022 bugetarilor li se va întoarce „al 13 salariu”. Proiectul politicii fiscale și vamale, votate în prima lectură

17:00

Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu combate declarațiile populiste ale opoziției și declară că prețul de 290 de dolari SUA pentru mia de metri cubi este ireal. Spînu face trimitere la situația internațională care este mult mai gravă. Nu este real. Am avut situația lunii octombrie când nu am avut o înțelege și am […]