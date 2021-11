Membrii delegației la AP EURONEST, Dumitru Alaiba, Ina Coșeru și Ersilia Qatrawi au participat la ședința Grupului de lucru privind acordurile de asociere

09:55

Președintele rus Vladimir Putin a declarat că a primit un vaccin experimental, sub formă de pudră, administrat prin inhalare nazală, la scurt timp după ce a primit a doua doză a vaccinului rusesc Sputnik V, scrie Moscow Times, citat de hotnews.ro. „Am pulverizat într-o nară și apoi în cealaltă”, a spus Putin într-o întâlnire televizată cu oficiali guvernamentali de top responsabili cu combaterea coronavirusului. „Totul a durat 15 minute, cu perioada de observație cu tot. Nu am simțit nimic, pur și simplu nimic”, a spus președintele. „Astăzi de dimineață am făcut deja sport.”