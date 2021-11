Magdalena Andersson a demisionat, la doar șapte ore, după ce a fost aleasă în funcţia de prim-ministra Suediei

17:40

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a testat vaccinul anti-Covid sub formă de spray nazal, ca parte dintr-un proces de „reimunizare”, la recomandarea experților medicali. Potrivit ria.ru, pe 22 noiembrie, președintele și-a anunțat dorința de a deveni voluntar pentru testarea noului medicament în cadrul unei întâlniri cu Denis Logunov, director adjunct al Centrului pentru Epidemiologie și Microbiologie. […] Articolul Vladimir Putin a testat vaccinul anti-COVID sub formă de spray nazal: „Nu am simțit nimic” apare prima dată în Realitatea.md.