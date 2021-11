Procurorul Balan, obligat de PA să investigheze acțiunile lui Alexandr Stoianoglo

16:50

Ministerul Sănătății a prezentat informațiile actualizate privind situația epidemiologică. Astfel, pentru săptămâna 08 – 14 noiembrie, în Republica Moldova incidența cazurilor de COVID-19 a constituit 184 la 100 mii de oameni, fiind înregistrată o scădere cu peste 16% comparativ cu săptămâna precedentă și peste 30 % comparativ cu luna precedentă....