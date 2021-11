Sheriff Tiraspol, învinsă de Real Madrid cu 0-3. Viespile și-au asigurat un loc în primăvara europeană

14:45

Studenții de la Universitatea de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul și cei de la colegiul „Iulia Hașdeu” au oportunitatea de a dezvolta o carieră IT direct în regiunea lor. Pentru prima dată, experți ai companiei Allied Testing Moldova instruiesc și ghidează tinerii care au ales specialitățile IT să însușească o profesie prestigioasă, cum este cea de inginer QA și să-și pună bazele pentru un job în acest domeniu, în cadrul unui internship dedicat la ei acasă. Programul se desfășoară în cadrul proiectului „EU4Moldova: Start-up City Cahul”, implementat de ATIC, cu asistența financiară a Uniunii Europene, în parteneriat cu Suedia. Articolul Cinci beneficii de care te poți bucura dacă participi la un stagiu în cadrul unei companii IT apare prima dată în #diez.