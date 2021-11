Directorul general al Termoelectrica, recunoscut și audiat în calitate de bănuit în cadrul unei cauze penale de îmbogățirea ilicită

21:45

Compania AIBODY din Marea Britanie a dezvoltat o platformă cloud, pe care a numit-o "primul organizm uman digital". Proiectul a fost prezentat la expoziția MEDICA 2021 din Dusseldorf, iar detaliile au fost oferite pe site-ul oficial. AIBODY propune modelul "fiziologia drept serviciu". Potrivit dezvoltatorilor, platforma utilizează 132 mii de parametri, care permit modelarea organismului uman ...