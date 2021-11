Nina Dobrovoliskaia: „Afacerea noastră a pornit de dragul copiilor”

14:20

Schema tăierii de toamnă a unui măr tânăr depinde, în primul rând, de vârsta pomului. Procedura are propriile caracteristici pentru fiecare an de viață. În anul plantării, un puiet de măr de 1 an poate să nu aibă ramuri sau să aibă doar câteva ramuri slab dezvoltate. În primul caz, pomul pur și simplu se scurtează […] Articolul Tăierea merilor toamna – sfaturi pentru începători apare prima dată în AgroTV.